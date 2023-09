US Open 2023 | Jannik Sinner | “Avvicinato in risposta dal terzo set | ho giocato meglio i punti importanti”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Ancheè agli ottavi di finale degli US. Per la terza volta in cinque partecipazioni l’altoatesino è tra i migliori sedici dello Slam statunitense; c’è voluta più fatica del previsto per superare Stan Wawrinka, tirato a lucido fisicamente parlando ma che ha capitolato in quattro set. “Bellissimo giocare su questo campo, vedere questo grande pubblico – afferma nell’intervista post gara – sono contento della mia performance, penso di essermi ben comportato soprattutto nei momenti chiave della partita“. Ai microfoni di SuperTennis il numero 6 al mondo entra più nel dettaglio tecnico della sfida: “Tutti e due non abbiamouna gran partita, ma neidi primo,e quarto set ho fattodi lui. Nel secondo sono ...