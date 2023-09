US Open 2023 | Day 7 | Djokovic in cerca di certezze | Wozniacki lancia la sfida a Coco Gauff

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di ottavi di finale a New York, si entra nel vivo dell’ultimo Slam della stagione sotto le luci della Grande Mela e – secondo quanto riferito dai giocatori presenti – tra le ondate di marijuana per i campi di Flushing Meadows. Novak, il grande favorito della parte bassa ha dovuto rimontare due set di svantaggio nel round precedente al connazionale Djere, ma alzi la mano chi ha creduto anche solo per un momento che quel match potesse finire con un esito diverso da quello che ha avuto. Nole dice di preferire le facili vittorie per tre set a zero, ma la sensazione che è – almeno saltuariamente – non disdegni di ritrovarsi in condizioni di difficoltà per entrare veramente nel torneo anche da un punto di vista mentale. Il tabellone ora gli consegna un Borna Gojo che dopo tanta gavetta a livello challenger riesce finalmente nell’exploit con il suo primo ...