US Open 2023 | Carlos Alcaraz | “Arnaldi merita di essere agli ottavi Sapevo che Djokovic avrebbe vinto anche sotto di due set

(Di domenica 3 settembre 2023)ci ha messo quattro set per sbarazzarsi di Daniel Evans e conquistare glidi finale degli US. Il campione uscente dello Slam a Flushing Meadows ci ha messo tre ore e tredici minuti per avere ragione del britannico e raggiungere dunque Matteoper il match che si giocherà nella notte italiana tra lunedì e martedì. “Non ho visto molte sue partite – affermain conferenza stampa riferendosi all’azzurro, suo prossimo avversario – ricordo di averlo visto un po’ di tempo fa al Challenger di Murcia, ma non molto altro. In ogni caso, se è al quarto turno è perché ha giocato molto bene. Battere Norrie non è facile e se ci è riuscitodi. ...

Il torneo degli USsi disputa dal 28 agosto al 10 settembre . Il torneo è il quarto Slam del circuito Atp. Si disputa a New York sui campi di Flushing Meadows . La superficie è il cemento. Gli USsi ...Jannik Sinner , dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli USlo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo ...Prosegue senza intoppi il cammino del campione in carica Carlos Alcaraz all'degli Stati Uniti. Lo spagnolo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo per 62 63 46 ... 2 settembre

Gli italiani Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti in campo oggi, 2 settembre 2023, per il terzo turno dell’US Open 2023. Gli incontri del singolare… Leggi ...Matteo Arnaldi non è più una sorpresa, ma è una solida realtà. Anche Cameron Norrie è caduto sotto i colpi dell’azzurro, che conquista così gli ottavi di finale degli US Open 2023 (prima volta nella ...