Uno studio belga su oltre 800 donne calcola che solo il 27 per cento si è ripresentata | attorno ai 40 anni

(Di domenica 3 settembre 2023) Congelano gli ovuli perché non hanno ancora trovato l’equilibrio tra vita privata e lavoro, o il partner giusto, ma non vogliono precludersi la possibilità di diventare mamme. Mamme over 40: da Naomi Campbell a Gianna Nni, la maternità dopo gli anta X È il “social freezing”, la crioconservazione dei gameti femminili non per preservare la fertilità prima di un trattamento medico che la danneggerebbe, per ...