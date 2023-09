“UNIVERSO UFAGRA’” | ANTONIO FIORE IN MOSTRA A ROMA DAL 9 AL 30 SETTEMBRE

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 settembre 2023) L’artista espone nella storica Galleria Vittoria, in Via Margutta 103: vernissage 9ore 18– Sabato 92023 alle 18 Galleria Vittoria apre la stagione espositiva 2023/2024 inaugurando ‘UFAGRÀ’ dia cura di Tiziano M. Todi. Lanello storico spazio di via Margutta 103, presenta opere inedite offrendo una visione completa del linguaggio dell’artista che ha caratterizzato la sua ricerca. La cosmopittura del pittore segnino viene in tale occasione ridefinita come un preciso linguaggio evolutivo di un’idea che esplora spazi siderei non conosciuti, dove l’artista immagina colori e forme fiammeggianti che fluttuano magmaticamente nel vuoto. Realizzate dal 2020 al 2023, inle opere dai colori accesi ...