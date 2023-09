Under 21 | Udogie infortunato | Nunziata convoca Kayode

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) Cambia la rosa dell’21 di Carmine. Destinysi èe non prenderà parte alla spedizione in questa sosta nazionali. Al suo posto è statoto il difensore della Fiorentina, Michael. Gli azzurrini saranno impegnati nella doppia trasferta in Lettonia e Turchia cominciando il cammino che li porterà alla fase finale dell’Europeo in Slovacchia, prevista per il 2025: nel Gruppo A, con l’Italia e oltre a Lettonia e Turchia, ci sono anche Irlanda, Norvegia e San Marino. L’esordio dell’Italia in questo girone di qualificazione è in programma per venerdì 8 settembre a Jurmala (ore 16 italiane, le 17 locali), mentre il match contro la Turchia si giocherà martedì 12 alle 18.30 italiane (le 19.30 in Turchia) a Sakarya. SportFace.