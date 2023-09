donna di 73 anni è dispersa nelle acque del lago Maggiore. Si tratta didi nazionalità tedesca, che stava nuotando nella zona del lido di Cannero Riviera, nel Verbano - Cusio - Ossola. Intorno alle 18, per cause da chiarire, la donna è scomparsa inzona in ...Si abbiglia datedesco ed è l'essere completamente adiacente a noi e alla nostra realtà a ... Ci sono un paio di momenti in cui il racconto cerca e ottienesonora risata dal pubblico, il che ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche ... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ...

Una turista tedesca è scomparsa nel lago Maggiore Tiscali Notizie

Una donna di 73 anni è dispersa nelle acque del lago Maggiore. Si tratta di una turista di nazionalità tedesca, che stava nuotando nella zona del lido di Cannero Riviera, nel Verbano-Cusio-Ossola.