Una sfida che ora la politica deve raccogliere

(Di domenica 3 settembre 2023) Penso che l’intervista di Giuliano Amato a Repubblica sia un grande contributo alla verità sulla strage di Ustica e gli sono davvero grata; ci viene da un qualificato protagonista politico first appeared on il manifesto.

... ci pensa uno dei protagonisti dellatra Napoli - Lazio, Luis Alberto che ha aperto le marcature con un meraviglioso gol di tacco. Il gol di Kamada era difficile, la squadra ha fatto...... tecnico dell'Atalanta , ha parlato a Sky Sport al termine dellacontro il Monza. 'La prima partita abbiamo vinto a Sassuolo che non è facile, oggi abbiamo giocatobuona partita contro...serata da Mago commentata ai microfoni di Dazn: "di sacrifico da parte di tutti. Nella prima partita non era la Lazio, un disastro . Alla seconda ci stava perdere in quel modo. Ero ...

Una sfida tricolore tra due grandi classici delle avventure in moto: Moto Guzzi Stelvio vs. Aprilia Caponord Trueriders

La Juventus doveva partire forte, ma alla fine la partenza sparata l'abbiamo vista contro l'Udinese, mentre contro il Bologna i bianconeri sono incorsi in un match molto complicato che ...Il derby dell'Enza torna al Tardini a 6 anni dall'ultimo scontro in serie C, mentre l'attesa per una sfida tra Parma e Reggiana in B è durata ben 33 anni. La capolista gialloblu si presenta a ...