Una notte speciale in un luogo senza tempo

(Di domenica 3 settembre 2023) Campari - Main Sponsor di Biennale Cinema per il sesto anno consecutivo - ha animato il Lido di Venezia con una serata all'insegna del glamour e della passione, in una location d'eccezione: lo storico ...

Nel 4 - 1 decisivo contro Miami (finisce 94 - 89), ancoravolta sugli scudi Nikola Jokic con 28 punti, eletto MVP delle finals L'attesa è stata lunga, lunghissima, macome quella appena ...Tutto, in Finalmente l'alba di Saverio Costanzo (in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ), succede in, un po' come in Doppio sogno di Arthur Schnitzler e si conclude al sorgere del ...... uno di linea, uno di servizio (quello che ha travolto gli operai) e un terzo convoglio all'e mezza di. Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto ...

Max Pezzali in concerto al Circo Massimo, una notte da sogno per tre generazioni Sky Tg24

La coppia è molto amata e seguita su Instagram e, proprio nelle scorse ore, l'ex nuotatrice ha postato una serie di foto che raccontano la sua ultima notte a Parigi. Federica Pellegrini e Matteo ...Tutto ruota attorno a tre telefonate, già acquisite dalla Procura di Ivrea. Da un parte Antonio Massa, l’uomo-scorta di Rete ferroviaria italiana, dall’altra la tecnica di Rfi che dalla sala di contro ...