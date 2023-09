Una identità italiana? Esiste eccome

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 3 settembre 2023) Ho viaggiato quel tanto giusto per poter far ruotare il mio mappamondo senza sbagliare dove puntare il dito per ritrovare paesi e paesaggi visitati, ma quel che mi viene da dire è di essere stato riconosciuto come italiano ancor prima di aprire bocca: insomma un tipo con l’aspetto, l’abbigliamento, il comportamento di uno che veniva di là, dallo stivale proiettato a mezzo del Mediterraneo. Riconosciuti all’estero Se ne chiedevo il perché, ricevevo un responso vago, dove l’interlocutore si traeva d’impaccio, chiamando in causa una specie di sesto senso, maturato con l’esperienza, insomma si direbbe a fiuto; questo ancor prima che io aprissi la bocca, facendomi riconoscere già dall’intonazione emiliana con cui biascicavo il mio inglese, per non parlare della presentazione con tanto di nome dall’origine doc quale Franco. Non ne rimanevo affatto sorpreso, perché lo stesso succedeva a ...