Una foca attacca diverse persone su una spiaggia in Azerbaigian. Il

3 settembre 2023

Una foca attacca diverse persone su una spiaggia in Azerbaigian Corriere TV

E' accaduto su una delle spiagge di Baku. Il video mostra delle persone che cercano di difendersi dall'aggressività dell'animale.«All'inizio mi sono chiesta se si trattasse di una lontra o di una coppia di lontre o di una foca, ma non abbiamo cisto la testa e non si è più alzata per prendere aria. Faceva uno strano movimento ...