Un bambino è morto incastrato nel finestrino di un' Ape

Un pilota èdopo aver perso il controllo del suo aereo durante il sorvolo di una festa per svelare il ... Nel video alcune persone festeggiano la scoperta del sesso dele, in un primo ...Undi quattro anni (ne avrebbe compiuti cinque a novembre) èa seguito di un incidente avvenuto in un terreno agricolo di Vische, alle porte di Torino. Secondo una prima ricostruzione degli ...Nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale in elicottero, il. Aveva 5 anni. E' successo a Vische, nel Torinese. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento: forse è ...

Immediatamente soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino è morto durante il volo ...Tragedia nel pomeriggio di oggi a Vische, nel Torinese, dove a seguito di un incidente in un terreno agricolo è morto un bambino di appena ...