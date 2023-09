Ultime Notizie – Torino-Genoa 1-0 | gol di Radonjic

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilsupera per 1-0 ilin match valido per il terzo turno di Serie A, disputato allo stadio Olimpico Grande. A decidere la partita il gol dial 94?. In classifica i granata salgono a quota 4, mentre i rossoblù restano fermi a 3. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione