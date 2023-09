Ultime Notizie – Stupro Palermo | la lettera della vittima | “Violentatori mi hanno rovinato”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) “Ho sentito parlare di ‘rieducazione’ per gli stupratori. Ma come si fa a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che hauna ragazza?”. Sono queste alcune delle parole che la ragazzadellodi gruppo avvenuto alo scorso 7 luglio ha deciso di affidare, con una, a ‘Zona Bianca’, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. “Perché lasciarmi condizionare l’esistenza così tanto da persone che vogliono solo questo? Devo andare avanti, voglio farlo, controvoglia, ma devo riuscirci”, continua la giovane, da qualche giorno trasferita in una comunità fuori. “Non solo perché voglio una vita migliore ma anche per mia madre, che nonostante fosse molto malata e bloccata a letto, si faceva ...