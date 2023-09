Ultime Notizie Roma del 03-09-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in questa domenica 3 settembre essere in apertura a guerra in Ucraina leriportano le dichiarazioni alpinistiche di Kiev siamo ormai tra la prima e la seconda linea di difesa nella conquista del territorio vicino al zaporizzja così l’intervista britannico del server il generale ucraino responsabile della controffensiva l’altro militare spiega che questo Progresso è stato possibile dopo settimane di sbrinamenti effettuati solo di notte il generale a che ora l’avanzata delle truppe ucraine dovrebbe essere più rapida perché la Russia Ha impiegato il 60% del suo tempo e delle sue risorse per costruire la prima linea difensiva e c’ho il 20% per la seconda e la terza linea secondo l’intelligenza britannica le autorità russe hanno incoraggiato ...