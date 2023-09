Ultime Notizie Roma del 03-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica 3 settembre dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il ventunesimo anniversario dell’attentato di via Isidoro carini richiama l’intero paese ad uno sforzo Corale nell’impegno di lotta alla mafia e quanto affermato il capo dello Stato Sergio Mattarella il ricordo dell’attentato in cui morirono il 3 settembre del 1982 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa la moglie Emanuela Setti Carraro E durante il quale fu ferito mortalmente la gente Domenico Russo in Ucraina leportano le dichiarazione ti mistiche di chi F siamo ormai tra la prima e la seconda linea di difesa nella conquista del territorio vicino al zaporizzja così non intervista di danni Cosa serve per il generale ucraino responsabile della offensiva l’altro militare spiega che questo Progresso è stato possibile dopo ...