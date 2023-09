Ultime Notizie – MotoGp Barcellona 2023 | Alonso vince gara Moto3

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Il colombiano Davidnella classedel Gp di Catalognaprecede gli spagnoli Jaume Masia e José Antonio Rueda. Lo spagnolo Daniel Holgado, caduto oggi, rimane leader con 161 punti in classifica generale. Il vantaggio sul giapponese Ayumu Sasaki (148) scende a 13 lunghezze. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione