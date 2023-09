Ultime Notizie – Mostra Cinema Venezia 2023 | è il giorno di Fincher | Bonello e Kroger

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Alladeldioggi in concorso il thriller di David“The Killer” con Michael Fassbender, che veste i panni di un assassino seriale coinvolto in una caccia internazionale all’uomo dopo un colpo andato male. In concorso anche il film “La Bête (The Beast)” di Bertrand, con Lea Seydoux, che racconta un mondo distopico dominato dall’intelligenza artificiale. Infine in Concorso “Die Theorie Von Allem (The Theory of Everything)” di Timm, una storia ambientata sulle Alpi svizzere nel 1962. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione