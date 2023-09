Ultime Notizie – Mondiali basket | Usa ko con Lituania | ai quarti Stati Uniti-Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Labatte gliper 110-104 nel match valido per la seconda fase deidi2023. Entrambe le squadre vanno aidi finale. Dopo la sconfitta, gli Usa affronteranno l’nel quarto di finale in programma martedì 5 settembre. I baltici dominano il primo quarto per 31-12 e resistono al prepotente ritorno degli americani, che provano a rientrare in carreggiata con il parziale di 28-17 nella terza frazione. Il quarto periodo è un festival degli attacchi: 39-39, Usa k.o. nonostante i 35 punti di Anthony Edwars. Laincanta con una splendida prestazione corale in cui spiccano le prove di Mindaugas Kuzminskas (14 punti), Vaidas Karniniauskas (15) e Jonas Valanciunas (12). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...