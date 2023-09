Ultime Notizie – incidente e caduta per Bagnaia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) Aleix Espargaro vince il Gp di Catalogna 2023 nella classe MotoGp oggi, 3 settembre 2023. Lo spagnolo dell’Aprilia precede il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales. Per la prima volta nella storia l’Aprilia fa doppietta in una gara della MotoGp. A completare il podio tutto spagnolo ci pensa Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di squadra di Martin il francese Johann Zarco che si lascia alle spalle il portoghese dell’Aprilia Miguel Oliveira e lo spagnolo Alex Marquez (Ducati). Caos al primo giro della gara con Enea Bastianini (Ducati) che scivola alla prima curva e innesca una maxi. A metà del primo giro cade anche il compagno di squadra Francesco ‘Pecco’, colpito poi alle gambe quando era già a terra dalla Ktm di Brad Binder, che non è riuscito a evitare l’impatto. Il piemontese è ...