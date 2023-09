Ultime Notizie – Allegri insegue Inter e Milan

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) La Juventus vince 2-0 sul campo dell’Empoli nel match in calendario come posticipo della terza giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con i gol di Danilo e di Chiesa. La formazione disale a 7 punti – con il sorprendente Lecce vittorioso 2-0 contro la Salernitana – a 2 lunghezze dache comandano la classifica a punteggio pieno. L’Empoli è l’unica squadra del campionato ancora a quota zero. LA PARTITA I bianconeri vanno in rete all’11’ con Danilo, che di testa risolve una mischia nell’area toscana. Il difensore brasiliano, dopo la sponda di Gatti, appoggia il pallone in fondo al sacco: per il direttore di gara Ayroldi, però, il verdeoro commette fallo sul portiere Berisha e il gol viene cancellato. Danilo si rifà al 24?, risolvendo – stavolta di piede – un’altra mischia: il gol è buono. ...