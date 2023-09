Ultime Notizie – “A pensarci mi viene il mal di pancia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 settembre 2023) “Pensate al superbonus e capirete perché ogni giorno amimal di, non solo per gli effetti negativi sui conti pubblici ma perché ingessa la politica economica, lasciando margini esigui ad altri interventi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Poi, ha aggiunto Giorgetti, “c’è l’effetto pernicioso, distorsivo, il cosiddetto spiazzamento, che ha sulla realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr ovvero sul rafforzamento strutturale della capacità produttiva”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione