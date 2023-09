(Di domenica 3 settembre 2023)DIOCESANA. Cambio alla guida delle tredici C.E.T., le Comunità Ecclesiali Territoriali istituite nel gennaio di cinque anni fa. Il Vescovo Francesco ha nominato anche quattro donne già in servizio neglipastorali.

...Episcopale Piemontese Giovedì 14 settembreVescovile " ore 15.00 Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici Seminario Maggiore " ore 18.00 Riunione degli......Episcopale Piemontese Giovedì 14 settembreVescovile " ore 15.00 Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici Seminario Maggiore " ore 18.00 Riunione degli......Episcopale Piemontese Giovedì 14 settembreVescovile " ore 15.00 Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici Seminario Maggiore " ore 18.00 Riunione degli...

Uffici di Curia e Cet: ecco le nuove nomine in diocesi di Bergamo L'Eco di Bergamo

CURIA DIOCESANA. Cambio alla guida delle tredici C.E.T., le Comunità Ecclesiali Territoriali istituite nel gennaio di cinque anni fa. Il Vescovo Francesco ha nominato anche quattro donne già in ...Don Mario De Stefano è il nuovo direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Edilizia di Culto. Mons. Marino Trevisini è nominato Vicario Generale; don Umberto Piccoli Vicario per la ...