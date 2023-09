Udine festeggia Paola Del Din | Medaglia d’Oro al Valor Militare

(Di domenica 3 settembre 2023) La città diinsieme alla Brigata Alpina “Julia” ha voluto quest’oggire il centenario diDel Din. La combattente e simbolo della Resistenza,al, ha infatti compiuto 100 anni il 22 settembre. Quest’oggi sotto la Loggia del Lionello in Comune asono state moltissime le persone che hanno voluto renderle omaggio in una cerimonia a cui hanno partecipato i massimi vertici delle forze alpine, con il Generale di Corpo d’Armata, Comandante delle Truppe Alpine Ignazio Gamba, il Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero. In rappresentanza del Governo era presente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Prefetto diMassimo Marchesiello. A fare gli ...

Paola del Din prese parte alla missione dell'aprile 1945 e arrivò come paracadutista in Friuli. Fu inoltre parte della brigata partigiana italiana Osoppo ...