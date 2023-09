Ucraina-Russia | la rivendicazione di Zelensky | “Stiamo avanzando”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – Volodymyrrivendica il successo della controffensiva delle forze di Kiev. Che, ha spiegato, “stanno andando avanti”, nel recuperare porzioni di territorio occupate dalla, malgrado quello che tutti dicono. “Cimuovendo”, ha scritto su Twitter. Nei giorni scorsi, le forze ucraine hanno annunciato di aver rotto la prima linea di difesa russa a sud. Secondo il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, Olexiy Danilov, Kiev sarebbe in grado di colpire obiettivi in territorio russo a 1.500 chilometri di distanza con armi proprie. “L’origine delle armi utilizzate contro il territorio della Federazione russa è– ha rivendicato – Ci sono due aree che sono state sviluppate per un certo periodo di tempo: il programma missilistico, approvato nel 2020 per ...