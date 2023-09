Ucraina | Kiev | Abbiamo rotto le prime linee difensive russe | Mosca | Colpito porto ucraino sul Danubio | La Romania non ci sta

In totale nella notte sono stati lanciati 25 droni d'attacco nel sud dell'. 03 set 00:51: gruppi di droni russi verso il sud del Paese Le forze di occupazione russe hanno lanciato diversi ...L'ha definito una "vittoria dell'umanesimo" la decisione del Comitato del Nobel. Il portavoce del ministero degli Esteri di, Oleg Nikolenko, su Facebook ha auspicato che una "decisione ...... presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna , in qualità di inviato del Papa per la missione di pace in. Dopo essere stato a, Mosca e Washington , dove ha ...

Guerra Ucraina Russia, Kiev sfonda: analisi controffensiva, ultime news Adnkronos

«Il compito principale per noi e per i nostri partner oggi è eliminare la capacità del complesso militare-industriale russo di produrre armi per gli attacchi all'Ucraina – aggiunge -. E aumentare la ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 557. Presto "potremo colpire obiettivi in Russia, fino a 1.500 km", afferma il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov. K ...