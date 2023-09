Ucraina | Gb | ‘Mosca recluta cittadini da paesi vicini per evitare mobilitazione ‘impopolare”

(Di domenica 3 settembre 2023) Londra, 3 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità russe hanno incoraggiato ilmento dideiper combattere in, secondo l’intelligence britannica, che attribuisce questi sforzi al desiderio digli effetti politici di un’eventuale – e “impopolare” –interna.“La Russia probabilmente vuolemisure diimpopolari in vista delle elezioni presidenziali del 2024”, si legge nell’ultimo rapporto di esperti britannici, condiviso dal Ministero della Difesa. A questo scopo, le autorità russe hanno diffuso annunci su Internet in Armenia e Kazakistan offrendo 495.000 rubli (circa 4.800 euro) come acconto e uno stipendio di 190.000 rubli (più di 1.800 euro). Nel ...

