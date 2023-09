Tanti ia Monza in occasione del GP d'Italia, l'evento su quattro ruote più atteso del Bel ...'Penso che Milano ormai siano anni che ha preso un abbrivio interessante, dai punti di vista. Una svolta non solo sportiva, ma architettonica, culturale, urbanistica, di mentalità', riflette l'...d'accordo invece nello smentire le voci di gossip che parlavano di crisi col fidanzato ... La popolarità per lei è arrivata con la partecipazione al "Grande Fratello" laddove ha conquistato il ...

Tutti i vip al Gp di Monza: da Damiano dei Måneskin a Carlo Verdone Vanity Fair Italia

Attori, personaggi sociali, ministri e tanti sportivi fra i box e la pista del Gran Premio di Monza. Tappa preferita: il foodtruck di Pizzaut ...Max Verstappen vince il GP d'Italia di Formula 1. Grande gara di Carlos Sainz che chiude terzo dopo una grande battaglia con Leclerc ...