Tutti i paradossi della “guerra dei droni” tra Kiev e Mosca | dai costi per la Difesa alla “caccia” per la produzione

(Di domenica 3 settembre 2023) Gli ucraini con poco più di venti– dal valore complessivo uguale a quello di tre Fiat Panda 4X4 nuove di concessionaria – lanciati contro l’aeroporto militare di Pskov e non andati a bersagliocieca ma accompagnati da altriper guidarli sugli obiettivi, hanno provocato un danno – tra missili intercettori sparati inutilmente, infrastrutture danneggiate e aerei da trasporto strategico Ilyushin Il-76 distrutti o resi inutilizzabili – per un valore complessivo di quasi mezzo miliardo, vale a dire lo 0,6% del budget militare russo del 2023 e il 5%flotta di questi “giganti dell’aria” disponibili in Russia. È economico il primo paradosso di quella che i media hanno chiamato – per assonanza col titolo originale del Trono di spade – la “dei” tra ...