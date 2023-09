Turista tedesca dispersa nel Lago d' Iseo | a bordo tutti ubriachi

Sono riprese questa mattina le ricerche di Chiara Lindl, la, 20 anni, scomparsa nel Lago di Iseo dopo essere caduta venerdì sera da una barca sulla quale si trovava assieme ad alcuni amici. Ieri sera a Pisogne, nel Bresciano, sono arrivati ...... fiori e peluche sul posto 02/09/23 Fotogallery - Lago d'Iseo, cade dalla barca: dispersa31/08/23 Fotogallery - Olbia, esplode camper in spiaggia: muore un bambino 31/08/23 Dollari ...... chi sono le vittime - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 02/09/23 Fotogallery - Lago d'Iseo, cade dalla barca: dispersa31/08/23 Fotogallery - Olbia, esplode camper in ...

Lago d'Iseo, una turista tedesca di 20 anni cade dalla barca: dispersa TGCOM

LA TRAGEDIA. Si affievoliscono le speranze di ritrovare viva Chiara Lindl, 20 anni, tedesca caduta in barca a Pisogne. Sommozzatori al lavoro. Indagata una 23enne alla guida del natante al momento ...Pisogne, proseguono senza sosta le ricerche della turista ventenne dispersa da venerdì sera. In arrivo sonar ad alta definizione per la scansione del fondale ...