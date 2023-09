Trieste Maker Faire | la festa dell' ingegno con 200 ' maker'

(Di domenica 3 settembre 2023) Ragazzini che analizzano scientificamente l'acqua'Isonzo, una macchina per vedere i neutrini, un bimbo - Spider man che fa sprizzare dalla mano una sostanza come l'eroea Marvel e poi robot ...

Ragazzini che analizzano scientificamente l'acqua dell'Isonzo, una macchina per vedere i neutrini, un bimbo-Spider man che fa sprizzare dalla mano una sostanza come l'eroe della Marvel e poi robot di ...Trieste, 2 set - "Una manifestazione che si rivolge ai giovanissimi e il cui successo, più che meritato, si fonda sull'entusiasmo degli organizzatori che sono riusciti a costruire un evento capace di ...