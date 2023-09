Treviso | a Castello di Godego un bar ha deciso di multare le bestemmie

(Di domenica 3 settembre 2023) Adi, in provincia di, un locale con il più classico dei nomi, Bar Sport, hadii clienti che bestemmiano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, i proprietari hanno collocato un cartello sul bancone, posizionato su un barattolo di vetro, con le seguenti tariffe: "1 euro per una bestemmia; 2,5 euro per tre; 5 euro per una bestemmia d'autore".

L'iniziativa è stata ben accolta dai clienti e finora non si è verificata alcuna lamentela. Al contrario, la stragrande maggioranza ha deciso di pagare in anticipo. Il denaro raccolto sarà dato in ...