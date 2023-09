Travolto da un' auto mentre fa jogging | grave il pro rettore Federico Bucci

(Di domenica 3 settembre 2023) Il docente è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico: rimane ricoverato in prognosi riservata

Federico Bucci, professore ordinario di 'Storia dell'architettura' al Politecnico di Milano e pro rettore della sede territoriale di Mantova, è stato travolto da un'auto mentre stava facendo jogging in una località del lago di Garda. Dopo l'incidente il professore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona.

È stato travolto da un'auto mentre faceva jogging in una località del lago di Garda: a causa delle ferite riportate nell'incidente, Federico Bucci, il pro rettore della sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, rimane ricoverato in prognosi riservata.