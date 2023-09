(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRisveglio amaro per la comunità di Solofra. Una donna di 44 anni, R.V queste le sue iniziali, si èta dalla finestra deldi un appartamento. Il violento impatto dopo un volo di circa venti metri sul ballatoio sottostante alla finestra non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini, i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatarne il decesso pochi minuti dopo l’arrivo. Restano oscuri, al momento, i motivi che hanno spinto la donna all’insano gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dall'all'Abruzzo, dalla Sila alle coste salentine, il Mezzogiorno si svuotava senza sosta, ... Come a Marcinelle , ladeterminò un momento di cesura nella lunga e travagliata storia ...L'piange l'ennesima vittima di un incidente stradale, in una estate tragica segnata da una drammatica sequenza di morte e dolore. La comunità di Volturara si stringe attorno I familiari dell'...... ladel Vajont (1963), l' alluvione di Firenze (1966), il terremoto nel Belice (1968), del Friuli (1976) e in(1980), la missione in Libano (1982) e in Bosnia (1996), la ...

Tragedia in Irpinia, 44enne si lancia dal secondo piano e muore anteprima24.it

Sabato 02 Settembre sarà l'Anfiteatro Romano di Avella ad accogliere lo spettacolo "Comme l'Acqua 'e Mare". Prima esecuzione del nuovo lavoro di Oderigi Lusi, lo "Stabat Mater profano" raccoglie i fru ...Continuano gli eventi critici negli istituti penitenziari campani.La notizia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPe, per voce del Segretario regionale della Campania Tiziana Guacci, ...