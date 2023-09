Tragedia in Alto Adige | cordata precipita mentre scala l' Ortles | due morti e due feriti

(Di domenica 3 settembre 2023) Due alpinisti sonoe altri due sono rimasti, in un incidente in montagnaunaera impegnata are l', la cima più alta dell'. Il soccorso alpino è impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso. Laera composta da sei alpinisti di due gruppi separati, di cui tre italiani e tre tedeschi. Il primo elicottero dei soccorsi è decollato da Bormio. Sul posto, assieme al Soccorso alpino di Solda, anche la guardia di finanza

Quando si verifica lasono all'incirca le ore 6:20 del mattino, e gli alpinisti si trovano ...in un tratto della "via normale" a metà strada tra il rifugio Payerhütte e il bivacco più in. ...AGI -questa mattina poco dopo le ore 6 sull' Ortles , la montagna più alta dell'Adige. Due alpinisti - come apprende l'AGI, un tedesco di Monaco di Baviera e un romeno residente a Vicenza - ...Ancora unain alta quota. Due alpinisti sono morti sulle pendici altoatesine dell'Ortles. ... Verso le 6.20, quello più indei due è scivolato sulla neve fresca o forse ha perso l'appiglio ...

Tragedia in montagna: due alpinisti morti sull'Ortles TGLA7

Una festa per rivelare il sesso del nascituro si è trasformata in una tragedia dopo che un piccolo aereo è caduto in picchiata e ha ucciso il pilota davanti agli ignari ospiti festanti. Come si vede n ...Gli alpinisti stavano percorrendo un tratto della via normale non particolarmente difficile, e per questo motivo non si trovavano in cordata ...