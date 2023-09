Traforo Monte Bianco | slittamento lavori | Salvini formalizza intesa con Francia

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – E’ stata diramata qualche minuto fa, su indicazione dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoe dei Trasporti francese Clément Beaune, la nota congiunta Italia-con cui si chiede alla Società che gestisce ildeldi soprassedere all’avvio deiprevisto per questo lunedì 4 settembre 2023, scongiurando così il blocco quasi completo della circolazione transalpina, dopo la frana al Frejus. Lo riferisce il Mit in una nota. L’raggiunta prevede inoltre di convocare quanto prima una sessione straordinaria della Conferenza Intergovernativa al fine di valutare se sussistano ancora le condizioni per procedere con i, una volta assicurata la viabilità al Frejus; oppure, se sia ...

VIABILITA' " Rinviata la chiusura deldelBianco prevista per lunedì 4 settembre 2023. A comunicarlo è il GEIE, raggruppamento italo - francese di gestione della struttura; ilrimarrà aperto in attesa della ripresa ...

VIABILITA' – Rinviata la chiusura del Traforo del Monte Bianco prevista per lunedì 4 settembre 2023.A comunicarlo è il GEIE, raggruppamento italo-francese di ...Così Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica, commenta la situazione venutasi a creare ai valichi alpini del Frejus, Gottardo e del Brennero, totalmente o parzialmente interrotti, e con il ...