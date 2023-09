Traffico Roma del 03-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla trattaNapoli dell’autostrada del Sole continuano gli spostamenti di rientro verso la capitale tra Anagni e Valmontone rendere più difficile il viaggio anche un incidente tra Ferentino lo svincolo di Anagni Fiuggi Per lo stesso motivo maggiori disagi per chi viaggia sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare bufala hotel Flaminia code possibili sempre perma soprattutto per la presenza dell’ incidente sulla diramazionenord tra Settebagni e le grappe Provenendo da Firenze ripercussioni anche sulla statale Salaria tra l’uscita di Settebagni e lo svincolo del raccordo anulare in direzione della capitalesulla diramazioneSud tra Torrenova e ancora Prova a Napoli trafficata la statale ...