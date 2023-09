Traffico Roma del 03-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ancora buona domenica dalla redazione pochi spostamenti sul grande raccordo anulare presenti in esterna tra Laurentina e Appia in aumento e lettera di rientro verso la capitale sulla-napoli dell’autosole dove si rallenta ulteriormente tra Anagni e Valmontoneanche sulla diramazioneSud tra Torrenova e Lega Pro venendo da Napoli stessa situazione sulla statale Pontina maggiormente trafficata In quest’ultima ora tra via Montedoro e Castel di Decima per chi è diretto all’Eur acittà Maggiore prudenza nella galleria Giovanni XXIII continua la chiusura del tunnel direzione via Trionfale causata da un precedente incidente dal successivo danneggiamento alle condutture acqua infine attenzione per i possibili disagi sulla Casilina sempre per la presenza ...