Traffico Roma del 03-09-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 3 settembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione la domenica pomeriggio prosegue senza disagi per i viaggiatori della Grande Raccordo Anulare dell’altra turbano della A24scorrevole anche sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore prudenza nella galleria Giovanni XXIII continua la chiusura del tunnel in direzione via Trionfale causa da una precedente incidente dal successivo danneggiamento alle condutture dell’acqua all’Euro nel dettaglio su viale della Civiltà del Lavoro ricordiamo il divieto di transito tra piazzale del quadrato della Concordia per permettere lo svolgimento del mercatino domenicale nuovi interventi di manutenzione per il manto stradale inizieranno domani lunedì 4 su via Tiburtina qui fino al 16 settembre in prossimità di viale del Tecnopolo il transito avverrà tramite riduzione di carreggiata con la chiusura della ...