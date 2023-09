Traffico Roma del 03-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare e tra le uscite Appia Ardeatinaintenso è rallentato tra Ardea e Torvaianica Qualche rallentamento sulla via Cristoforo Colombo dove ricordiamo che per favorire la manifestazione sportiva Ostia in corsa per l’ambiente fino alle ore 13 circa resterà chiusa la complanare della via Colombo tra via del Circuito in viale del gran pavese verso il Lido di Ostia a seguito di un incidente stradale con conseguenze sull’ impianto idrico resta chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di Trionfale sempre per un incidente in piazza Vittorio sono deviate le linee tram 5 14 e le linee bus 50 100 550 F in Piazza di Porta Maggiore per la nel quartiere Trieste ancora chiusa via San Marino da via di Santa Costanza via Monfalcone trasporto ...