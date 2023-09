Traffico Roma del 03-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023) Luceverdevari trovati dalla redazione nulla è cambiato lungo il raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna tra le uscite Bufalotta Nomentana code deviazioni delsulla complanare sempre per incidente resta chiusa anche la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti intanto nel Litoraleno si sta svolgendo la diciannovesima edizione di OSS in corsa per l’ambiente fino alle ore 13 circa resterà chiusa la complanare della via Colombo tra via del Circuito e viale del gran pavese verso il lido Inoltre modifiche di percorso per le linee bus 060 14070 tra le ore 8 e le 22 oggi è una manifestazione socio-culturale a via di Tor Sapienza tra via De Pisis e Piazza De Cupis di via te diverse linee rosse nella zona possibili ripercussioni alricordiamo che in zona ...