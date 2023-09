TRA LE MAGNIFICHE 8! L’Italia batte Porto Rico e torna ai quarti dei Mondiali di basket 25 anni dopo!

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023)è tra le prime otto del mondo! Straordinaria impresa della squadra di Gianmarco Pozzecco, che si qualifica per idi finale del Mondiale dopo aver battutoper 73-57 . Per la prossima avversaria gli azzurri dovranno attendere gli esiti di Serbia-Repubblica Dominicana e Stati Uniti-Litunia, ma ora è solo il momento di celebrare un meraviglioso traguardo che mancava alitaliano da venticinque lunghissimi. Un’altra vittoria di squadra, con una difesa strepitosa ed un lavoro a rimbalzo eccezionale come dimostrano i 19 rimbalzi offensivi. Giampaolo “Pippo” Ricci è l’MVP della partita con i suoi 15 punti, molti dei quali in un enciclopedico ultimo quarto. Importantissimi anche i 15 punti di Stefano Tonut e gli 11 di un eterno Gigi Datome. Nicolò Melli ...