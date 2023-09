Tra i potenti del mondo non c’è limite alla presunzione e alla incapacità di fare autocritica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 settembre 2023) Oltre al Forum organizzato ogni anno dallo Studio Ambrosetti di Milano, un altro sodalizio dello stesso livello fa riferimento al Paese, pur avendo la sua sede a Winthertur, in Svizzera. Esso è noto alcome Club of Rome, ma è conosciuto anche come il Club di Roma, città dove, negli anno ’60, fu fondato. È questo stesso un pensatoio di altissimo livello e con la visuale a tutto campo, a trecentosessanta gradi per la precisione. I suoi appartenenti, di formazione diversa ma tutti espressioni altissime del pensiero libero e razionale, provengono da ogni angolo deldove la democrazia venga intesa nel suo corretto significato. Quindi chi si occupa di tentare di guardare oltre il naso i destini del, sono menti pensanti libere, cioè non condizionate da niente e da nessuno se non dloro ...