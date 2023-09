Tottenham | Son per dimenticare Kane

(Di domenica 3 settembre 2023) Una volta al vecchio White Hart Line, oraHotspur Stadium, era l’uraganoper un gioco di parole con Harry mentre o è uragano Son Una volta al vecchio White Hart Line, oraHotspur Stadium, era l’uraganoper un gioco di parole con Harry mentre o è uragano Son. Il coreano a segno con una tripletta nella vittoria degli Spurs contro il Burnley. I primi tre gol della sua stagione, importanti per sbloccarsi e per non far rimpiangere proprio l’attaccante passato ai bavaresi. Proprio il compito di ‘vice’è importante nella stagione di Son che può essere il trascinatore deldel nuovo corso.

Vittoria anche per il Tottenham, che in trasferta dilaga 5-2 in casa del Burnley con la tripletta di Son e le reti di Romero e Maddison. Sconfitta invece per il Chelsea, battuto 1-0 in casa dal ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il Manchester City di Pep Guardiola travolge il Fulham 5-1 nella quarta giornata della Premier League. Protagonista assoluto Erling Haaland, autore di una tripletta e poi ...