Torino | Vlasic fuori per infortunio | a rischio la Nazionale

Infortunio muscolare per Nikola, costretto a lasciare il campo al minuto 63 del match trae Genoa , valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024. Il centrocampista croato non ha potuto proseguire la gara ed è ...... Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda;, ... Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3*, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3, Salernitana 2*, Udinese 2,1*, ...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez R.; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda;, Tameze; Zapata D. All. Juric. GENOA (4 - 3 - 2 - 1): Martinez ...

Torino, infortunio per Vlasic: cambio forzato contro il Genoa

40' Giocate fini a sé stesse dei granata, che ora palleggiano e vanno in fuorigioco. 38' Ilic in area per Pellegri che se la allunga troppo ma in scivolata trova il corner. Ilic in mezzo per Pellegri ...Infortunio Bellanova - Non c'è pace per il Torino di Ivan Juric sul fronte infortuni. Dopo il KO di Vlasic, il tecnico croato deve fare a meno ...