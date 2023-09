Torino | le pagelle di CM | Radonjic con una magia regala i 3 punti | bene Zapata

Di seguito le(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 5.5 (st 37 Lazaro sv), Ricci 6.5, Linetty 6 (st 30 Ilic 6), Vojvoda 6; Tameze 5.COLLABORATORI: Giaveno di Pinerolo e Contro di. AMMONITI: 11' Dansu (S), 48' Del Buono (P), 44' st Picone Chiodo (S). LEIN AGGIORNAMENTOASSISTENTI: Samuele Stevanin di Nichelino & Dario Ameglio di. LECUNEO OLMO Dia 6 Voto quasi di ufficio per lui, inoperoso per gran parte della partita per quanto riguarda le parate; ...

Le pagelle di Torino-Genoa: Radonjic, gol da vero numero 10. Buongiorno perfetto, promosso Zapata Toro.it

Radonjic entra e decide la partite nel recupero, male Vlasic che poi esce per infortunio: le pagelle di Torino-Genoa ...Finisce 1-0 la sfida tra Torino e Genoa grazie ad un gol da campione di Radonjic a recupero inoltrato, che salva Juric e condanna Gilardino ...