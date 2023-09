Torino | le pagelle di CM | Radonjic con una magia regala i 3 punti | bene Zapata | Serie A

(Di domenica 3 settembre 2023) 2023-09-03 20:56:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:-Genoa 1-0 Milinkovic-Savic 6: la prima parata della sua partita la fa al minuto 90 su una conclusione centrale di Hefti. Poi gli unici palloni che tocca sono con i piedi sui retropassaggi o i rinvii dal fondo. Schuurs 6,5: dopo la brutta prestazione di una settimana fa a San Siro contro il Milan, questa sera torna a giocare ai suoi livelli: sempre puntuale negli interventi, non si fa mai saltare dagli attaccanti avversari. Buongiorno 7: praticamente perfetto, riesce ad annullare Retegui. Questa era la sua partita: dopo la decisione di rimanere ale il no all’Atalanta, è stato accolto con una vera e propria ovazione dai tifosi. Rodriguez 6,5: il difensore svizzero fornisce la consueta prestazione solida in diesa. Sempre ...

COLLABORATORI: Giaveno di Pinerolo e Contro di. AMMONITI: 11' Dansu (S), 48' Del Buono (P), 44' st Picone Chiodo (S). LEIN AGGIORNAMENTOASSISTENTI: Samuele Stevanin di Nichelino & Dario Ameglio di. LECUNEO OLMO Dia 6 Voto quasi di ufficio per lui, inoperoso per gran parte della partita per quanto riguarda le parate; ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:- Genoa Ledei protagonisti del match trae Genoa, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: dopo il primo tempo. FLOP: dopo il primo tempo. ...

Le pagelle di Torino-Genoa: Radonjic, gol da vero numero 10. Buongiorno perfetto, promosso Zapata Toro.it

Radonjic entra e decide la partite nel recupero, male Vlasic che poi esce per infortunio: le pagelle di Torino-Genoa ...Finisce 1-0 la sfida tra Torino e Genoa grazie ad un gol da campione di Radonjic a recupero inoltrato, che salva Juric e condanna Gilardino ...