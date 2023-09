Torino | Juric | 'Zapata mi è sembrato in condizione | puntiamo molto su di lui'

Commenta per primo Ivanha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro il Genoa . Il tecnico ha parlato del nuovo acquisto Duvan Zapata , in campo dal primo minuto: 'Ha fatto il primo allenamento e ......trae Genoa , i tifosi granata ne hanno approfittato per ringraziare Alessandro Buongiorno , che negli ultimi giorni di mercato ha rifiutato l'Atalanta per rimanere alla corte di. L'...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez R.; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Tameze; Zapata D. All.. GENOA (4 - 3 - 2 - 1): Martinez ...

Il Torino affronta il Genoa le 3° turno di campionato ed il tecnico granata Juric ha parlato bene del nuovo acquisto Duvan Zapata ...Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Genoa, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita.