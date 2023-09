Torino-Genoa oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) Il, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, ospiterà, domenica 3 settembre, il, reduce dal successo contro la Lazio. La partita, valida per la terza giornata diA e con calcio di inizio alle 18.30, sarà visibile solo su DAZN. Cambio di modulo per Juric che dovrebbe passare al 3-5-2 con il terzetto Tameze, Ricci e Ilic a centrocampo e la coppia Bellanova-Lazaro sulle fasce. In attacco, Vlasic con Pellegri, mentre in difesa Buongiorno, Schuurs e Rodriguez proteggeranno Milinkovic-Savic. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Confermato invece il 4-3-2-1 del, con Sabelli, Dragusin, Bani e Vasquez davanti al portiere Martinez e il terzetto Strootman, Badelj e Frendrup in mediana. ...