Torino-Genoa | le formazioni ufficiali | Zapata titolare!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 3 settembre 2023) Nel contesto della 3a giornata del campionato di Serie A va in scena la sfida tra. Le due squadre arrivano a questa partita con umori totalmente opposti. I padroni di casa vogliono riscattare la brutta sconfitta (4-1) subita in casa del Milan. I liguri, invece, sono reduci dal colpaccio esterno ai danni della Lazio grazie al gol di Retegui. Ecco, di seguito, ledi. Il, dopo aver ottenuto solo un punto nelle prime due giornate, va a caccia della prima vittoria stagionale. Gli uomini di Juric, che finora non hanno di certo brillato, sono chiamati ad una prova di carattere per far valere il loro maggior tasso tecnico rispetto agli avversari. Out per questo match gli infortunati Djidji e Sanabria. Pertanto, nel ...